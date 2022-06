''Bier''-Rocker Pogo will kandidieren: ''Ich folge den Ruf der vielen Menschen''

''Bierpartei''-Gründer Marco Pogo will gegen VdB in den Wahlring steigen.

Wien. Am vergangenen Dienstag musste Marco Pogo wegen dem Probenstress für das Nova-Rock-Festival die geplante Kandidatur-Ansage absagen. Heute war es aber so weit sein: Der Bierpartei-Rocker möchte gegen Alexander Van der Bellen im Herbst bei der Präsidentenwahl antreten, wenn seine Bierpartei die nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen sammeln könne.

Die Pressekonferenz dazu heute hatte der 35-Jährige Musiker und studierte Mediziner passend in einer Wiener Rocker-Bar angesetzt.

Pogo: ''Ich folge den Ruf der vielen Menschen''

"In den vergangenen Wochen sind viele Menschen an mich herangetreten und haben ihren Wunsch nach meinem Antreten bei der kommenden Bundespräsidentenwahl geäußert", erklärte der "Bier-Rocker" bei der Presekonferenz. "Aber nicht nur der Zuspruch aus der Bevölkerung ist groß – auch der ausdrückliche Wunsch der Bier-Partei dieszbezüglich ist groß. Und heute ist es Zeit Fahne zu bekennen", so Pogo und fügt hinzu: "Ich folge den Ruf der vielen Menschen und dem Ruf meiner Bierpartei."

Pogo: "Ja, dann mache ich es!"

Pogo: "Ich habe mit den Funktionären und den MitgliederInnen der Bierpartei folgendes vereinbart. Wenn die Bierpartei es schafft die nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen einzusammeln: Ja, dann mache ich es! Wenn die Bierpartei die 6.000 Unterstützungserklärungen stemmt, dann gehen wir gemeinsam den Weg Richtung Hofburg. Dann starten wir gemeinsam diese Mission!"