Um bei der Hofburg-Wahl antreten zu können, brauchen die Kandidaten 6.000 Unterschriften.

Gerald Grosz hat am Freitag seine Anhänger zum Unterschreiben der Unterstützungserklärungen für die Präsidentschaftswahl ab kommender Woche aufgerufen. Offizieller Beginn des Sammeln der Unterstützungserklärungen ist Dienstag, der 9. August..

"Ich bin und bleibe unabhängig und daher ist meine Kandidatur davon abhängig, ob Sie mir diese ermöglichen Ich will Ihr unabhängiger Kandidat sein und nicht als Marionette oder Bettvorleger der Parteien enden", so Grosz in einem Video. Unterstützer müssen dazu ein Formular herunterladen, ab. 9. August vor dem Gemeindeamt persönlich unterschreiben und direkt an Grosz schicken. "Ein kleiner Schritt für Sie aufs Gemeindeamt, ein großer Schritt für Österreich Richtung Freiheit und Sauberkeit. Bitte helfen Sie mir dabei", so der ehemalige FPÖ- und BZÖ-Politiker.

Um an der Wahl 9. Oktober teilnehmen zu können, müssen alle Bewerber bis 2. September mindestens 6.000 Unterstützungserklärungen vorlegen. Die Unterstützer müssen in jedem Fall persönlich am Gemeindeamt (am Hauptwohnsitz) erscheinen - dort wird bestätigt, dass die Unterzeichner am sogenannten "Stichtag" wahlberechtigt waren.