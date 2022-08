Jetzt startet der Hofburg-Wahlkampf

Ab Dienstag müssen die Hofburg-Kandidaten je 6000 Unterzeichner finden.

Wien. „Damit ich überhaupt zur Wahl antreten kann, brauche ich, so wie jeder andere Kandidat, 6.000 Unterstützungs­erklärungen. Das heißt: Aufs Gemeindeamt gehen und ein Dokument unterzeichnen“, bittet Bundespräsident Alexander Van der Bellen via Onlinevideo. Der amtierende Präsident – er wird durch die Bundesländer fahren – wird sich mit dem Sammeln der ­Unterstützungen freilich ebenso leichttun wie FPÖ-Hofburg-Kandidat Walter Rosenkranz.

Schwieriger wird das schon für Ex-BZÖ-Boss Gerald Grosz und Bierpartei-Chef Marco Pogo. Während Pogo auf Bier-Events sammeln will, plant Grosz, seine sehr beträchtlichen Plattformen auf Social Media, vor allem auf Facebook und YouTube, zu nutzen. Dass seine Facebook-Seite am Samstag für einige Stunden gesperrt wurde – mittlerweile ist sie wieder in Betrieb –, hat ihm wohl nur zusätzliche Publicity gebracht. Sehr zum Ärger der FPÖ. Denn Grosz fischt im selben Wählerteich wie Rosenkranz.



Kampagne. Der Chef der Impfgegner-Partei MFG, Michael Brunner, will auf die Gemeindestrukturen seiner Partei zurückgreifen und wohl auf die vielen Impfgegner im Land.

Bis Anfang September haben die Herren – erstmals seit Jahrzehnten ist keine Frau im Rennen – Zeit, um genügend Unterzeichner zu finden.

Danach soll dann der ­Intensivwahlkampf bis zur Wahl am 9. Oktober losgehen. Van der Bellen plant Anfang September auch seine erste Plakatkampagne.