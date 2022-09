Noch etwas mehr als ein Monat sind es noch bis zum ersten Wahlgang, Bundespräsident Alexander Van der Bellen präsentierte am Dienstagvormittag seine Plakate.

Mit vier verschiedenen Plakaten wird der aktuelle Bundespräsident in den Wahlkampf gehen. Am Dienstagvormittag präsentierte VdB gemeinsam mit seinem Team die Plakate der Öffentlichkeit. "Aus ganzem Herzen Österreich", "Vernunft und Stabilität in stürmischen Zeiten", "Zusammenhalt macht uns sicher" und "Mit Österreich spielt man nicht".

© Apa/Livestream/Screenshot ×

© Apa/Livestream/Screenshot ×

VdB

"

gmahte

"

"

"

.

"

"

Bei seiner Präsentation batdie Bevölkerung, die Wahl ernst zu nehmen und eine hohe Wahlbeteiligung solle generiert werden.Es wird keineWiesn, so der aktuelle Bundespräsident bei seiner Ansprache.Demokratie ernst nehmen, so der Appell von Van der Bellen. Auch sei er sicher, Österreich werde auch die aktuelle Krise überstehen. Zu einer möglichen Stichwahl wollte sich Van der Bellen nicht äußernNatürlich wünsche ich mir am 9. Oktober eine Mehrheit, auch um Klarheit zu schaffen, wenn nicht, dann kommt es zu einer Stichwahl

© Apa/Livestream/Screenshot ×

Wallentin

Grosz

Wlazny

Der erste Wahlgang findet am 9. Oktober statt. Neben dem Amtsinhaber werden Tassilo, Gerald, Dominik, Michael Brunner, Walter Rosenkranz und Heinrich Staudinger antreten.