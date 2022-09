× Mit diesen Sujets geht Gerald Grosz in den Wahlkampf

Genau in einem Monat findet die Bundespräsidentschaftswahl statt, Gerald Grosz präsentiert nun seine Wahl-Postings.

Mit vier verschiedenen Sujets wird Grosz den Wahlkampf gehen - am Freitag sollen diese der Öffentlichkeit präsentiert werden. Der ehemalige FPÖ- und BZÖ-Politiker setzte dabei wie gewohnt auf markante Sprüche. „Jung und dynamisch, statt alt und damisch“, „Inflation, Korruption. Retten wir unser Land“ oder „Ist Grosz die Zukunft, ist die Regierung Geschichte“ ist darauf zu lesen.

© all ×

© all ×

© all ×

Grosz betont dabei auch noch einmal sein Versprechen, die Regierung sofort zu entlassen, sollte er wirklich gewählt werden. „Wählst du Gerald Grosz, bist du die Regierung los“

© all ×

Umfrage: Van der Bellen erstmals unter 50 Prozent

Viele Hunde sind des Hasen Tod, ist so ein Sprichwort. Im Fall der Bundespräsidentenwahl geht es zwar nicht ums Leben, die Rekordzahl der Kandidaten auf dem Stimmzettel – sieben – könnte aber dafür sorgen, dass der haus­hohe Favorit Alexander Van der Bellen es am 9. Oktober doch nicht schafft und in eine Stichwahl muss.

Laut aktueller Lazarsfeld-Umfrage für ÖSTERREICH (1.000 Interviews vom 5. bis 6. 9., maximale Schwankung 3,16 %) käme VdB derzeit auf nur 45 % – das ist ein Absturz von immerhin fünf Prozentpunkten.



Welchen Kandidaten würden Sie bei der Bundespräsidentenwahl wählen?



© oe24 ×



Gefahr von Links. Von den sechs anderen Kandidaten werden VdB allerdings nur zwei gefährlich: Bierpartei-Chef und Rockmusiker Dominik Wlazny und der Waldviertler Schuhfabrikant Heinrich „Heini“ Staudinger, im linksalternativen Bobo-Spektrum so etwas wie eine Kultfigur. Pogo kann aktuell gleich einen Sprung von vier Punkten auf 14 % (das ist Platz 3) machen, Staudinger – dessen Kandidatur erst Ende letzter Woche bekannt wurde, kommt auf 3 %. In beiden Fällen ist das nicht die Welt – aber es kommt doch eine für VdB kritische Größe zusammen, sodass eine Stichwahl am 6. November gar nicht mehr so unwahrscheinlich erscheint.

FPÖ-Mann hält Platz 2. Gegenkandidat wäre zumindest derzeit FPÖ-Mann Walter Rosenkranz. Generell stagnieren oder verlieren die Kandidaten rechts der Mitte, aber Rosenkranz schafft es immerhin derzeit noch auf 18 % und kommt damit auf Platz 2.

Nummer 4 hinter Wlazny/Pogo ist derzeit Ex-Krone-Kolumnist Tassilo Wallentin, um den Anwalt ist es ein bisschen ruhig geworden. Er kommt aktuell auf 10 % (–1) und muss auf den Start der TV-Konfrontationen hoffen.

Lautstark zu Wort gemeldet mit der Forderung nach einem EU-Austritt hat sich zuletzt Blogger Gerald Grosz – aktuell hält er damit bei 6 % (ebenfalls –1).

MFG-Chef Michael Brunner kommt aktuell auf 4 % und liegt damit knapp vor Staudinger.