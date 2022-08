Der Bundespräsident kann erst nächste Woche in den Wahlkampf einsteigen.

Wien/Innsbruck. Da ist Alexander Van der Bellen (78) buchstäblich nochmals mit einem blauen Auge davon gekommen. Nach seinem Sturz bei einer Wanderung am Kaunergrat in Tirol wurde der Präsident am Montag aus dem Krankenhaus Zams (Bez. Landeck) entlassen.

Laut Präsidentschaftskanzlei hat sich VdB eine „leichte Gehirnerschütterung“ zugezogen – aber auch schmerzhafte Abschürfungen davongetragen.

Akten statt Termine. VdB werde sich jetzt ein paar Tage schonen – diese Woche hätte er eine ganze Latte von Terminen rund um das Europäische Forum Alpbach gehabt – die Events wurden allesamt abgesagt. Amtsfähig sei der Präsident allerdings sehr wohl – so habe er sich jede Menge Akten mitgenommen, die er auch bearbeite.

Wahlkampf nächste Woche. Auch was den Wahlkampf betrifft, hatte VdB Glück – da diese Woche als „Alpbach-Woche“ eingeplant war, gab es keine Wahlkampftermine. In VdBs Wahlkampfzentrale geht man davon aus, dass der Hofburg-Kandidat kommende Woche wieder voll im Einsatz sein wird.

Neue ÖVP-Unterstützer. Um „business as usual“ zu signalisieren, wurden am Montag auch gleich neue Wahlhelfer präsentiert: So unterschrieb der ÖVP-Abgeordnete Martin Engelberge eine Unterstützungserklärung für VdB.

Doch was passierte wirklich am Kaunergrat? VdB ist in Kaunerberg aufgewachsen und verbringt dort seine Urlaube. So viel weiß man: Am Sonntag war der 78-Jährige auf den Kaunergrat gestiegen, der einen herrlichen Blick über das Tiroler Oberland bietet. An sich ein Routinetour vor der Haustür. Trotzdem rutschte der Präsident ab und stürzte so schwer, dass er von seinem Cobra-Bewachern ins ca. 20 Kilometer entfernte Krankenhaus Zams gebracht wurde – wo er eine Nacht zur Beobachtung war.

War VdB leichtsinnig? Prompt gibt es Diskussionen, ob der Präsident sich übernommen hat und leichtsinnig war. Schließlich hatte es in den Tagen zuvor geregnet, was die Rutschgefahr erhöht haben könnte. Doch dürfte es trocken gewesen sein: Seit Samstagfrüh hatte es im Tiroler Oberland laut ZAMG keine Niederschläge gegeben – am Sonntag habe zudem bestes Bergwetter geherrscht.