Wallentin fordert Haftung für Politiker

Ex-„Krone“-Kolumnist will ­Politiker besser zur Verantwortung ziehen können.

Wien. Am Mittwoch präsentierte Präsidentschaftskandidat Tassilo Wallentin in Wien sein Programm. Als erste kon­krete inhaltliche Forderung will er einen Ausbau der Politiker-Haftung. „Politiker müssen wie Manager zur Verantwortung gezogen werden können“, erklärte Wallentin auch mit Blick auf die aktuelle Energiekrise rund um die Causa Wien Energie. Ein genaues Modell dafür blieb er allerdings schuldig.

Generation. Die aktuelle Politiker-Generation, und die negativen Entwicklungen, habe er schon vor Jahren vorhergesehen. Mit ­einem verschärften Haftungsrecht kämen wieder geeignetere Personen, ist er sich sicher. Zusätzlich warnte er vor verlorenen Stimmen an FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz.