Wallentin und Marco Pogo als Buchautoren

Der laufende Präsidentschaftswahlkampf wird nicht nur mit öffentlichen Veranstaltungen und Pressekonferenzen sondern auch mit Büchern bestritten.

So haben die beiden Kandidaten Dominik Wlazny (unter seinem Pseudonym Marco Pogo) und Tassilo Walentin wohl nicht zufällig zu ihren anlaufenden Kampagnen auch Lesestoff auf den Markt gebracht.

"Gschichten" (Seifert-Verlag) lautet das von Pogo, der sich selbst in alphabetischer Reihenfolge als "Arzt, Bierbrauer, Politiker und Punkmusiker" beschreibt, vorgelegte Werk. Auf insgesamt 135 Seiten bietet er eine Anekdotensammlung, die Einblick in sein Leben geben soll. Für ihn ist "das Ganze wie ein 6er-Tragerl. Man kann daraus immer wieder ein Bier trinken, oder wenn es Spaß macht - auch alle auf einmal", wie er in der Einleitung schreibt. Die "Gschichten" sind "eine Niederschrift von Geschehnissen oder Erinnerungen oder einfach nur Gedanken aus meinem Leben, irgendwo zwischen Tourbus, Politik, Turnus, Brauerei und Theke".

"Wer den Job als Arzt hinschmeißt, um mit seiner Band Turbobier durchzustarten und letztlich im Gefängnis zu spielen, wer auf China-Tour die mongolische Mafia verärgert, wer in Kambodscha knapp eine Busfahrt überlebt, um dann von Happy Cookies ausgeknockt zu werden, wer dem österreichischen Bundeskanzler zu einem Shitstorm verhilft, wer mit dem Wiener Bürgermeister im Rathaus Schallplatten bespricht, wer mit der Bierpartei bei der Nationalratswahl 1 Promille der Stimmen holt, um dann letzten Endes Bezirksrat zu werden - der sollte über all das ein Buch schreiben", heißt es auf dem Buchumschlag. Und genau das hat Wlazny getan.

Während es Wlaznys Erstwerk ist, erscheint von Wallentin bereits der neunte "Offen Gesagt"-Band (ebenfalls im Seifert-Verlag). Der Rechtsanwalt legt damit seine von Juli 2021 bis Juli 2022 in der "Kronen-Zeitung" unter diesem Titel veröffentlichten Kolumnen in Buch-Form vor. Darin werden nicht nur seine zum Teil provokanten Thesen wiedergegeben, er geht dabei im Vorwort auch mit der aktuellen Politik hart ins Gericht: "Wir werden von infantilen Politikern regiert Sie handeln wie Kleinkinder. Emotionen (=gelb-blaue Krawatten) sind ihnen wichtiger als Reflexionen (=Weltkriegsgefahr, Gasstopp)." Wallentin hat seine "Offen Gesagt"-Kolumne in der "Krone Bunt" seit 2013 geschrieben, mit Bekanntgabe seiner Kandidatur wurde sie eingestellt.