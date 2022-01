× Bundespräsident feiert Geburtstag: So wird gratuliert

Bundespräsident Van der Bellen feiert heute seinen 78. Geburtstag.

Verteidigungsministerin Claudia Tanner besuchte den Bundespräsident in der Hofburg. Mit einem kleinen Ständchen der Militärkapelle wurde dem "Geburtstagkind" gratuliert.

© BMLV ×

Auch Kogler mit Geburtstagsglückwünschen

"Lieber Bundespräsident Alexander Van der Bellen, lieber Sascha! Da ich weiß, dass auch du kein Freund langer Geburtstagsglückwünsche bist, halte ich mich kurz. Weder dein Weg in die Präsidentschaftskanzlei, noch deine Zeit als Bundespräsident war oder ist "fad", wie Pammesberger einst mutmaßte. Aber mit deiner Kompetenz, Gelassenheit und deinem hohen Verantwortungsbewusstsein bist du genau der Richtige, um durch unsichere Zeiten zu navigieren. Ich wünsche dir viel Glück, Gesundheit und Freude im neuen Lebensjahr!", so der Vizekanzler.

Van der Bellen feiert 5-Jähriges in der Hofburg

In wenigen Tagen gibt es für Van der Bellen übrigens wieder etwas zu feiern. Am 26.01 feiert der Bundespräsident sein fünfjähriges Jubiläum in der Hofburg.