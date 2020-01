Doskozil: "Extrem-Tour" fürs Wahlfinale

Zwei Tage vor der Wahl drängten sich die Parteien in der ­Eisenstädter Fußgängerzone.

Eisenstadt. 24 Stunden dauert die „Burgenland-Extrem-Tour“, die gestern 120 Kilometer rund um den Neusiedler See führte. Ganz so ambitioniert ging es Hans Peter Doskozil nicht an. Der SPÖ-Landeshauptmann wanderte zwei Tage vor der Landtagswahl am Sonntag mit 250 Funktionären acht Kilometer von Neusiedl am See nach Winden. Die offizielle Wahlschlussparty stand am Abend in Rohrbach bei Mattersburg am Programm.

Kogler: "Leberkäse ist besser als ein Burger"

Die anderen Parteien tummelten sich in der Fußgängerzone der Landeshauptstadt Eisenstadt. Die Grünen bekamen prominente Unterstützung von Vizekanzler Werner Kogler. Die Ökos drängen im Bundesland der Pendler auf den schnellen Ausbau des öffentlichen Verkehrs.

Für Lacher sorgte ein Fleischhauer, der die grüne Party crashte und Kogler sowie der grünen Spitzenkandidatin Regina Petrik Leberkäsesemmeln überreichte. Kogler reagiert in Anspielung auf sein jüngstes Fast-Food-Gate humorvoll: „Ich sage immer: Eine Leberkässemmel ist besser als ein Burger.“

Auch die FPÖ war in Eisenstadt unterwegs. Sie verteilte unter anderem Feuerzeuge mit Taschenlampen. Diese seien „bei älteren Damen beliebt, wenn sie auf den Friedhof gehen“.

Die ÖVP feiert ihren Wahlschluss morgen mit Kanzler Sebastian Kurz.

Bei der morgigen Wahl wird ein klarer Sieg Doskozils erwartet. Messlatte ist das Ergebnis von Amtsvorgänger Hans Niessl, der bei der Wahl 2015 ein Ergebnis von 41,9 % erreichte. (knd)