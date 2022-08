Doskozil: Heute geheime Traumhochzeit

Im kleinsten Kreis trauen sich Hans Peter Doskozil und Julia Jurtschak heute.

Andau. Streng geheim soll die Hochzeit sein, nur zehn Gäste, die engsten Angehörigen, sind heute dabei. Im Burgenland, in der kleinen Gemeinde Andau im Bezirk Neusiedl am See, geben sich Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Julia Jurtschak das Jawort. Die Zeremonie findet auf dem malerischen Weingut Scheiblhofer statt.

© Christina Häusler ×

Das Weingut Scheiblhofer

Seit fünf Jahren sind die beiden ein Paar – und sie wollten schon längst heiraten.

Corona hat Hochzeit um zwei Jahre verschoben

Lange gewartet. Doskozil (52) hat seine Julia (38) bereits 2017 kennengelernt. Nach zwei Jahren Fernbeziehung zogen sie im Mai 2019 zusammen, leben in Oberwart. Die Hochzeit hätte bereits Ende 2020 stattfinden sollen, wurde wegen der Coronakrise aber verschoben.

Jurtschak ist Eventmanagerin, kommt aus Köln. Doskozil hatte sie bei einer Rhein-Reise kennengelernt, da war er noch Verteidigungsminister.