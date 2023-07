Doskozils rotes Personal-Karussell dreht sich jetzt

Mit dem Abgang der SP-Landtagspräsidentin steht wohl rote Rochade bevor.

Burgenland. Im September wird sich Verena Dunst als Präsidentin des burgenländischen Landtags zurückziehen. Das machte die 65-Jährige bei einer spontan einberufenen Pressekonferenz offiziell. Ihr Landtagsmandat will sie allerdings bis zur Wahl 2025 weiter behalten.

Rochade. Mit ihrem schrittweisen Rückzug könnte sich das rote Personalkarussell nun zu drehen beginnen. SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil selbst hatte Personalrochaden in seiner Landespartei angekündigt. Die Gerüchteküche über Neubesetzungen in der SPÖ-Burgenland ist schon heftigt am Brodeln.

Nachfolgen. Den Posten des Landtagspräsidenten soll dem Vernehmen nach der bisherige Klubchef Robert Hergovich übernehmen. An seiner Stelle wiederum soll Landesgeschäftsführer Roland Fürst nachfolgen. Die vakante Stelle von Fürst könnte dann Jasmin Puchwein, die bisherige Pressesprecherin von Doskozil, übernehmen. Eine offizielle Bestätigung für die Rochade blieb noch aus.