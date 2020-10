Kaum ein Bezirk bleibt grün. Die aktuelle Corona-Ampel Österreichs leuchtet überwiegend rot und orange.

Das Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus wird in immer größeren Teilen Österreichs sehr hoch. Die Kommission, die jeden Donnerstag über die Schaltung der Corona-Ampel entscheidet, hat heute für 21 weitere Bezirke bzw. Regionen rot gegeben. Damit haben alle Bundesländer außer Wien und Kärnten rote Regionen. Dazu kamen zahlreiche weitere Bezirke, die nun orange sind. Lediglich Hermagor in Kärnten und Linz Land haben nun mit Gelb statt Orange eine bessere Bewertung.

Rot wurden demnach Neusiedl am See im Burgenland, in Niederösterreich St. Pölten Stadt, Amstetten (direkt von Gelb auf Rot gestellt), Bruck an der Leitha, Mödling und Tulln, in Oberösterreich Gmunden, Grieskirchen, Ried im Innkreis, Rohrbach, Schärding und Vöcklabruck, in Salzburg Salzburg Umgebung, St. Johann im Pongau und Zell am See, in der Steiermark Leoben und Voitsberg, in Tirol Imst, Landeck sowie Schwaz und in Vorarlberg die Region Rheintal/Walgau. Gegenüber der Vorwoche unverändert rot blieben die Bezirke Wels Stadt in Oberösterreich, Hallein in Salzburg sowie Innsbruck Stadt und Innsbruck Land in Tirol.



In weiteren 23 Bezirken ist die Risikoeinschätzung nunmehr hoch, die Ampel wurde daher neu auf Orange geschaltet. Dabei ging die Ampel für Lilienfeld (NÖ), Eferding (OÖ) und Südoststeiermark gleich von Grün auf Orange. Von Gelb auf Orange hochgestuft wurden Oberpullendorf im Burgenland, Klagenfurt Stadt in Kärnten, Melk und Neunkirchen in Niederösterreich, Braunau am Inn, Freistadt, Steyr Land und Urfahr Umgebung in Oberösterreich, Salzburg Stadt sowie Tamsweg im Bundesland Salzburg, Graz Stadt, Deutschlandsberg, Graz Umgebung, Leibnitz, Liezen, Weiz, Murtal und Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark sowie die Regionen Bregenzerwald/Kleinwalsertal und Montafon/Brandnertal in Vorarlberg. Gelb statt bisher Grün wurden Spittal an der Drau und Wolfsberg in Kärnten, Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich sowie Lienz und Reutte in Tirol.