Corona-Ampel-Paukenschlag: Wien wird orange, Innsbruck sogar rot?

Wien, Kufstein, Dornbirn vor Orange-Schaltung, Innsbruck soll sogar Rot werden und mehrere Bezirke gelb!

„Vor allem die Entwicklungen in Wien und Innsbruck sind sehr besorgniserregend und sollten zu einer Orangeschaltung führen“, hieß am Montag aus dem Kanzleramt zu ÖSTERREICH. Aber Sebastian Kurz drängt auch auf weitere Gelbschaltungen – vergangene Woche wurden lediglich sieben heimische Bezirke auf Gelb gesetzt.

Am Montagabend dann der Paukenschlag. Die Kommission plant laut ÖSTERREICH-Informationen nicht nur die Orange-Schaltung für Wien, Kufstein und Dornbirn, sondern geht noch einen Schritt weiter. Innsbruck soll sogar rot werden. Dazu werden mehrere Bezirke in Österreich gelb geschaltet. Am Abend war die Sitzung vorerst aber noch am Laufen.

Schon am Wochenende warnte Kurz vor einem rasanten Anstieg der Infektionszahlen. Kurz befürchtet einen Anstieg auf über 1.000 neue Fälle und ein Szenario wie in Israel. Dort gingen die Zahlen im Juli erstmals wieder auf 1.000 Corona-Positive rauf, ein extremer Anstieg an Spitalspatienten folgte zeitverzögert. Jetzt ist das Contact Tracing nicht mehr möglich und ­Israel muss einen zweiten Lockdown machen.