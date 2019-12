Auf wen Kurz in Koalitionsfragen wirklich hört

In entscheidenden Phasen sitzt Kurz mit diesen Menschen bis in die Morgenstunden zusammen.

Er ist wohl jener Mann, der die VP-Verhandlungen derzeit am meisten prägt: Stefan Steiner, seines Zeichens Hauptberater und einstiger Kabinettschef von Sebastian Kurz. In gleich mehreren Gruppen sagen Verhandler mitunter, dass sie da erst „bei Stefan Steiner nachfragen“ müssten. Die Migrations- und Integrationspolitik sind zudem sein Steckenpferd. Hier wird er darauf achten, dass die VP nicht nachgibt. Der Mann für Zahlen und das Verbindliche, auf den der VP-Chef hört, ist wiederum Bernhard Bonelli. Der Ex-Kabinettschef von Kurz rechnet nach, koordiniert und gilt als eher beruhigende Kraft. Er hat gemeinsam mit Markus Gstöttner bereits ab Sommer allfällige Schnittmengen zwischen Türkis und Grün erarbeitet.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Auch Kommunikationsprofi Gerald Fleischmann zählt zum inneren Beraterkreis von Kurz.Komplettiert wird die Runde durch Gerald Fleischmann, dem Kommunikationsprofi von Kurz, der seit seinen Integrationsstaatssekretärszeiten an der Seite von Kurz ist. Wann immer ihr Chef im Winter­palais des Finanzministeriums mit Grünen-Bundessprecher Werner Kogler verhandelt, fehlt diese Beratertruppe selten bis nie.In entscheidenden Phasen sitzt Kurz mit ihnen bis in die Morgenstunden zusammen. Das könnte in Bälde wieder so weit sein.

Isabelle Daniel