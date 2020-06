Coronavirus: So will die Regierung eine zweite Welle verhindern

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Politik-Insiderin Isabelle Daniel.

Pandemie. Derzeit befindet sich die Regierung auf einer Gratwanderung zwischen guter Stimmung machen wollen und Vorsicht. Die Coronavirus-Infek­tionsraten sind zwar relativ niedrig, aber eben nach wie vor existent. Zudem steigt die Nervosität wegen der jetzt wieder losgehenden Reisetätigkeit. Ursprünglich sollten noch weitere Lockerungen kommen. Das Gesundheits­ministerium will aber vorsichtig bleiben. Immerhin geht es darum, eine zweite Welle an stark steigenden Erkrankten (wie im März) zu verhindern.

Etappenplan. Oberste Prämisse bleibt daher Umsicht: Menschen sollen an „Eigenverantwortung“ erinnert werden und zum ­Urlaub in Österreich animiert werden. Was wiederum wohl auch der heimischen Tourismusbranche helfen soll. Sollten die Infektionszahlen auf über 100 pro Tag steigen, könnte die Maskenpflicht wieder – in Supermärkten und Handel – eingeführt werden. Großveranstaltungen sollen noch längere Zeit verschoben werden. Das gelte auch für Sportveranstaltungen. Gewisse Lockerun­gen sollen aber für Mannschaftsspiele von Privaten kommen.

Schwedisches Modell. Kanzler Sebastian Kurz will jedenfalls einen neuerlichen „Lockdown“ – Österreich hatte nur einen partiellen – verhindern. Sollte es Anstiege geben, würde mit regionaler Quarantäne reagiert werden. Geschäfte und Gastronomie sollen offen bleiben. De facto würde Österreich sich dann für das schwedische Modell entscheiden.