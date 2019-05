Kurz bat Strache, seine Angriffe auf ORF zu drosseln

Image. Dass gleich mehrere deutsche Journalisten Sebastian Kurz in den vergangenen Tagen auf die „blauen Einzelfälle und Angriffe der FPÖ auf den ORF“ angesprochen hat, hat den Kanzler zu einem Vieraugengespräch mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache veranlasst.

Laut einem Regierungsstrategen soll der türkise Regierungschef seinen Vize am 1. Mai im Kanzleramt gebeten haben, die „öffentlichen Angriffe auf den ORF zu drosseln“. Kurz sorge sich um das „Image des Landes“, hat er auch deutschen Kollegen gesagt.

Strache und Vilimsky bei Orbán

Ungarn. In einem Welt-Interview erklärt Viktor Orbán, dass die Europäischen Konservativen – die Ungarns Mitgliedschaft in der EVP suspendiert hat – „politischen Selbstmord“ begehen. Am Montag will der ungarische Premier demonstrativ FP-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und EU-FP-Kandidat Harald Vilimsky in Budapest empfangen. Samt anschließender Pressekonferenz. Eine bewusste Provokation?