Kurz heute im Büro: Vorbereitung für Regierungsklausur in Mauerbach

Bald Klausur. Nach gemütlichen Feiertagen mit seiner Familie ist Sebastian Kurz dieser Tage wieder im Job. Der ÖVP-Kanzler beschäftigt sich in dieser stilleren Zeit – der Großteil der Politik ist derzeit auf Urlaub – mit seinen Projekten für das neue Jahr und der Regierungsklausur.

FPÖ-Vizekanzler Heinz–Christian Strache hält derzeit auch die Stellung in Wien, immerhin wartet er auf die Geburt seines dritten Kindes. Zumindest telefonisch können sich die zwei Herren also austauschen: Kurz will bei der Regierungsklausur am 10. und 11. Jänner in Mauerbach eine inhaltliche Verbreitung. Dort sollen die Themen Steuerreform, Pflege und Digitalisierung im Fokus stehen.

Die Blauen wollen allerdings auch das Thema Sicherheit – vor allem den Kampf gegen den „politischen Islam“ – wieder in den Mittelpunkt rücken.

Allerdings dürfte das erst nach der Regierungsklausur erneut zum Thema werden.

Anfang Jänner will der türkise Regierungschef bei ein paar Tagen in den Bergen wieder neue Energien tanken. Kurz wird mit Freundin Susanne die ruhige Zeit bis zu den Heiligen drei Königen nützen, um Snowboard zu fahren. Während Strache dann vermutlich bereits mit Windelwechseln beschäftigt sein könnte ...