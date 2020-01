Kurz und Blümel in Davos zu Talks gegen Finanzsteuer

Mit dem Franzosen werden Kurz und Blümel im Zuge eines Abendessens am Donnerstagabend in Davos freilich auch über die EU-Finanztransaktionssteuer diskutieren.

Forum. Bundeskanzler Sebastian Kurz will am Freitag vor dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos über die „Vereinbarkeit des Kampfes gegen den Klimawandel mit wirtschaftlichem Erfolg in Europa“ eine Rede halten. Zum ersten Mal in Davos mit dabei wird auch VP-Finanzminister Gernot Blümel sein, der an einer Diskussion über die globalen Auswirkungen der EU-Russland-Beziehungen mit dem russischen Wirtschaftsminister Maxim Oreshkin und Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire diskutierten wird. Mit dem Franzosen werden Kurz und Blümel im Zuge eines Abendessens am Donnerstagabend in Davos freilich auch über die EU-Finanztransaktionssteuer diskutieren, die Frankreich und Deutschland ein Anliegen ist, von Blümel aber in der geplanten Form abgelehnt wird.

Isabelle Daniel