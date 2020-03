Lockl könnte schon bald auch ORF-Stiftungsratsvorsitzender werden

Im Hintergrund läuft der Plan, Lockl statt des bisherigen blauen Stiftungsratschefs Norbert Steger als neuen Boss zu ­installieren.

Plan. Lothar Lockl, früherer grüner (de facto) Ge­neralsekretär und Wahlkampfmanager von Alexander Van der Bellen, wird jetzt neuer ORF-Stiftungsrat. Neben ihm wird auch die grüne Patientenanwältin Sigrid Pilz in das Aufsichtsratsgremium des ORF ziehen. Die ÖVP ist mit 16 Mitgliedern in diesem 35-köpfigen Gremium vertreten. Die dazugehörige Stiftungsratssitzung wird kommende Woche allerdings als Vorsichtsmaßnahme wegen des Coronavirus vertagt.

Auch weitere Entscheidungen werden deswegen verschoben.

Denn im Hintergrund läuft der Plan, Lockl statt des bisherigen blauen Stiftungsratschefs Norbert Steger als neuen Boss zu ­installieren. Steger könnte mit einer einfachen Mehrheit abgewählt werden.

Homeoffice. Derzeit plant der ORF allerdings prioritär weitreichende Präventionsmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus. Auch um den Betrieb des Öffentlich-Rechtlichen sicherzustellen. So weit wie möglich soll in den kommenden Tagen auch auf Homeoffice umgestellt werden. Immerhin hatte der Kanzler bereits am Dienstag an alle Unternehmer appelliert, wo es möglich sei, eben auf Heimarbeit zu setzen.

Die Vorbereitungen für den neuen Newsroom – wo Hunderte Mitarbeiter zusammensitzen – verzögert sich naturgemäß auch.