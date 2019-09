ÖVP-Hacker: Spur führt in Politik-Szene

Wien. „Wir bemühen uns, ganz schnell zu sein“, sagt Innenminister Wolfgang ­Peschorn. Tatsächlich be­suchen die Cyberexperten aus Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz mittlerweile täglich die ÖVP-Zen­trale in der Wiener Lichtenfelsgasse, um Spuren der mutmaßlichen Hacker zu finden und auszuwerten.

Es geht bekanntlich darum, dass VP-Chef Sebastian Kurz angezeigt hatte, dass 1.300 GB an Daten von VP-Servern gehackt wurden. Diese Daten seien auf einen Server in Frankreich – wir berichteten – „abgesaugt worden“, bestätigt nun der Innenminister.

Besprechung über neue Spur in Polit-Kreise

Die mutmaßlichen Cyberkriminellen dürften einige Spuren hinterlassen haben. Und hier wird es wirklich brisant: Nach ersten Indi­zien wurden gestern in Ermittlungskreisen „konkretere Spuren“ zu „politischen Zirkeln in Österreich“ diskutiert. Das heißt: Es besteht offenbar der Verdacht, dass Personen „mit einem Naheverhältnis zu einer Partei und/oder zu Politikern die Daten absaugen ließen“, so ein Insider zu ÖSTERREICH. Belegbar dürfte das aber noch nicht sein.

In der ÖVP hofft man naturgemäß, die „Täter oder Auftraggeber“ noch vor der Nationalratswahl am 29. September aufdecken zu können. Staatsanwaltschaft, Bundeskriminalamt, Verfassungsschutz, Europol und private IT-Ermittler arbeiten jedenfalls mit Hochdruck daran.

I. Daniel