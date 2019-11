Polit-Beben nach Steirer-Wahl

Die Steiermark könnte bei SPÖ Personal-, bei FP Richtungs­debatte auslösen.

Bangen. Die heutige Landtagswahl in der Steiermark könnte in der SPÖ die alten Grabenkämpfe neu entfachen. Und auch für Blaue und Türkis-Grün einiges auslösen.

SPÖ zittert vor Zeiler-Buch und streitet um Spitze

Hart. Im Wahlkampf wollte der steirische SP-Spitzenkandidat Michael Schickhofer bekanntlich keine Unterstützung von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Die Landesroten fürchten – quer durch sämtliche Bundesländer – einen „negativen Drall durch die Krise der Bundes-SPÖ“, so ein Roter. Die Unzufriedenheit mit der SPÖ-Chefin und ihrem Team ist groß.

Dass Medienmanager Gerhard Zeiler just am Tag nach der Wahl sein Buch – Leidenschaftlich rot – mit Systemkritik an der Sozialdemokratie präsentiert, macht die SPÖ-Zentrale nervös. Bringt er sich als SPÖ-Chef ins Spiel?

Mehrere Gruppen in der SPÖ planen jedenfalls einen Aufstand gegen ihre Parteiführung. Rendi-Wagners Vorteil: Die mächtigen SP-Landeschefs von Wien und Burgenland – Michael Ludwig und Hans Peter Doskozil – wollen vor ihren Landtagswahlen 2020 keinen Wirbel und dürften beide keine Fans von Zeiler sein. Rendi-Wagner selbst wolle jedenfalls nicht aufgeben, sagen Vertraute.

Aber: Sollte die SPÖ in der Steiermark vom ersten Platz auf 20 bis 21 Prozent abstürzen, würde trotzdem eine Obfraudebatte starten.

Würde die SPÖ – unwahrscheinlich – hinter die krisengeschüttelten Blauen rutschen, würde das rote Haus lichterloh brennen.

ÖVP hofft, dass Talks mit Grün nicht schaden

Risiko. Sämtliche Umfragen sprechen dafür, dass VP-Spitzenkandidat Hermann Schützenhöfer heute den ersten Platz erringt und zulegt. Wie stark er gewinnt, ist aber offen. In der ÖVP wird diese heutige Landtagswahl auch ein Gradmesser, ob ihnen die Koalitionsverhandlungen mit den Grünen nützen oder schaden. Sprich: Können die Türkisen weiter angefressene FPÖ-Wähler für sich gewinnen oder nicht. Sollte die ÖVP gut abschneiden – also 34 bis 35 Prozent erhalten –, wäre das ein Turbo für Türkis-Grün und Sebastian Kurz.

Grüne testen die Stimmung für Koalition aus

Sorge. Auch die Grünen haben Sorgen, dass ihre Koalitionsanbahnung mit der ÖVP ihnen bei Teilen ihrer Wähler schaden könnte. Aber: Laut Research-Affairs-Umfrage sind über 80 Prozent ihrer Wähler für eine grüne Regierungsbeteiligung. Sollte die grüne Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl über zehn Prozent erhalten, wäre das ein weiterer Erfolg für Werner Kogler und wohl auch ein Zeichen Richtung Regierung für die Grünen im Bund.

FPÖ hofft auf blaues Wunder in der Steiermark

Kampf. Die Blauen hoffen, dass aller FPÖ-Affären zum Trotz ihr steirischer Spitzenkandidat Mario Kunasek doch ein weit besseres Ergebnis schaffen könnte als die Bundes-FPÖ. Intern hoffen Blaue auf über 20 Prozent und Platz zwei vor der SPÖ, da Kunasek in der Steiermark beliebt sei.

Sollte die FPÖ aber doch noch tiefer abstürzen, würde die blaue Basis den radikalen Oppositionskurs von Herbert Kickl dem weichen „Pro-Regierungsbeteiligungs“-Kurs von FPÖ-Chef Norbert Hofer vorziehen.

Isabelle Daniel