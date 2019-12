Power-Frauen für Türkis-Grün

Kurz setzt zwei Vertraute in Schlüsselpositionen. Kogler baut auf Gewessler.

Wien. Jetzt ist offiziell, was ÖSTERREICH-Leser bereits im November – zum Start der türkis-grünen Verhandlungen – in der Zeitung lesen konnten: VP-Chef Sebastian Kurz will die bislang jüngste Sektionschefin, Susanne Raab, zur ersten Integrationsministerin Österreichs angeloben lassen. Die 34-jährige Juristin war bereits unter Kurz im Außenamt als Integrationssektionschefin für die Ausarbeitung des Islamgesetzes oder das Burka-Verbot mitverantwortlich. Sie soll die „Integration durch Leistung“-Linie von Kurz in ihrem Ministerium nun beibehalten.

ÖSTERREICH hatte freilich auch als erste Zeitung berichtet, dass die grüne Nummer 2, Leonore Gewessler, neue Super-Ministerin werden solle. Gestern bestätigte ihre Partei nun, dass sie künftig Ressortchefin für Umwelt, Energie, Technologie, Verkehr und Innovation werden soll.

Sie soll damit neben Werner Kogler als Vizekanzler das grüne Herzstück der Regierung bilden. Karoline Edtstadler wiederum wird von Brüssel nach Wien ins Kanzleramt zurückkehren und dort ÖVP-Europaministerin werden.

Angelobung von Türkis-Grün am 7. Jänner geplant

Ebenfalls im Kanzleramt bleiben die Medienagenden. Kurz macht seinen bisherigen Kommunikationschef Gerald Fleischmann nun auch zum Kanzlerbeauftragten für medienpolitische Fragen.

Die ÖVP wird ihrem Vorstand die Ministerlisten und das Koalitionsübereinkommen am Freitag präsentieren. Die Grünen legen ihre Liste und den Koalitionspakt ihrem Vorstand ebenfalls am Freitag vor. Am Samstag muss schließlich noch der Bundeskongress darüber befinden. Wenn alles glattgeht, soll die erste türkis-grüne Koalition am 7. Jänner angelobt werden.

Isabelle Daniel