Am Freitag wird die SPÖ ihre erste Plakatserie für den EU-Wahlkampf präsentieren. Der Hauptslogan soll dabei „Mensch statt Konzern“ sein. Dementsprechend werden die Roten in diesen ersten Plakaten, die österreichweit aufgehängt werden, auch nicht ihren Spitzenkandidaten Andreas Schieder oder ihre Parteichefin Pamela Rendi-Wagner affichieren, sondern „normale“ Menschen.

Parteirat

Am Samstag tagt dann der rote Parteirat in der Ankerhalle in Wien. Dort werden Rendi-Wagner und Schieder ebenso wie SPE-Spitzenkandidat Frans Timmermans Reden halten. Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig, der Timmermans tags zuvor in seinem Büro empfängt, wird die Grußworte sprechen.

In der Ankerhalle soll es vor allem um den zweiten Slogan „Zusammenhalten statt spalten“ samt Kampfansagen gegen die „Rechtsaußen in Europa“ gehen.

Die SPÖ hofft bei der EU-Wahl am 26. Mai – die erste bundesweite Wahl seit der Nationalratswahl im Ok­tober 2017 – ein starkes Lebenszeichen zeigen zu ­können. Für den EU-Wahlkampf wird denn auch ein 120-seitiges Wahlprogramm veröffentlicht, das soziale Themen in den Mittelpunkt rückt.