Schallenberg will jetzt in Teheran Anti-Atom-Deal doch noch retten

Der ''Politik-Insider'' von ÖSTERREICH-Politik-Insiderin Isabelle Daniel.

Besuch. Heute und morgen will Außenminister Alexander Schallenberg in Teheran die Beziehungen zum Mullah-Regime wieder aufpolieren. Nach der US-Tötung des iranischen Generals Suleimani – der für kriegerische Handlungen und Terror verantwortlich gemacht wurde – soll Schallenberg in der iranischen Hauptstadt von Präsident Rouhani und Außenminister Zarif empfangen werden. Der Österreicher hat seine heikle Visite freilich mit Deutschland und auch den USA abgestimmt.

Er wolle eine diplomatische Offensive und den „Verhandlungstisch nach Teheran“ bringen. Vor allem dürfte es dem Vertrauten von Sebastian Kurz darum gehen, das „Wiener Abkommen“ – den Anti-Atom-Deal mit den Mullahs – doch noch zu retten. Die USA haben diesen aufgekündigt, da sie davon ausgehen, dass der Iran sich ohnehin nicht daran halte und weiter an nuklearen Waffen arbeite. Schallenberg kündigt aber an, dass er in Teheran auch Menschenrechte und die „Hetze gegen Israel“ ansprechen wolle.

Ob eine Rettungsmission für den Atom-Deal realistisch ist, bleibt freilich abzuwarten. Die Mullahs mischen zudem im Syrien- und Jemen-Krieg kräftig mit.