Strache gestern per Chauffeur bei Wiener FPÖ, ab heute auf Urlaub

Bande. Eigentlich ist der gefallene Ex-FPÖ-Chef ja von allen Parteifunktionen zurückgetreten. Aber so richtig loslassen dürfte ihn die Politik nicht. Zum einen postet er pausenlos auf seiner Facebook-Seite Beschimpfungen der politischen Konkurrenz. Zum anderen dürfte Heinz-Christian Strache noch enge Bande mit der Wiener FPÖ haben. Gestern, als FPÖ-Chef Norbert Hofer gerade mit seiner Familie gen Kroatien abflog, hatte Strache jedenfalls ein Treffen mit der FPÖ Wien in deren Klubräumen in der Reichsratsstraße.

Chauffeur. Ein aufmerksamer Leser fotografierte dabei für ÖSTERREICH, wie Strache in einen schwarzen Volvo einstieg – gefahren von einem Chauffeur.

Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp bestätigt auf ­ÖSTERREICH-Anfrage, dass Strache gestern dort war, erklärt aber, dass es um „Privates“ ging. Bis heute zahlt die FPÖ Strache noch einen privaten Sicherheitsmann. Dieser Vertrag läuft aber eben heute aus.

Ebenfalls heute startet Strache übrigens seinen Urlaub mit Ehefrau Philippa, die für die FPÖ Wien kan­didiert, und Kindern. Ob er erneut wie die letzten zehn Jahre nach Ibiza fliegt?