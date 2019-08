VP-Wahlkampfauftakt: Neun Events in drei Tagen

Ab Dienstag ist Sebastian Kurz wieder durch das Land unterwegs. Eine Wahlkampftour, die die ÖVP nicht als Wahlkampftour verstanden wissen will. Auf eine Plakatwelle wie die SPÖ – sie lässt ab Montag affichieren – wollen die Türkisen erst Ende August setzen.

Das intendierte Motto: Wahlkampf auf Sparflamme, daher werde Kurz derzeit auch nicht per türkisen Autobus durch das Land tingeln wie 2017, sondern per Auto gefahren werden. Der VP-Spitzenkandidat will offensichtlich während der Ferienzeit nur dezent wahrgenommen werden.

Anderer Wahlkampfauftakt

Daher verzichtet die ÖVP auch auf einen Wahlkampfauftakt wie im Wahlkampf 2017 mit 10.000 Fans in der Stadthalle und veranstaltet stattdessen neun kleinere Auftakte in drei Tagen in ganz Österreich. Der erste Auftakt findet am 6. September vor der ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse in Wien statt, am 7. und 8. August geht es weiter durch alle Bundesländer, wo jeweils ein eigener Auftakt zelebriert wird.

Die Abschlussveranstaltung dieser ersten offiziellen Serie ist dann in Vorarlberg. Danach tourt der Ex-Kanzler freilich erneut durch die Länder. Isabelle Daniel