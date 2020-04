Verwirrung um neue Toten-Zahlen

Gesundheitsministerium zählt nur „an Covid verstorben“. Nicht „mit Covid verstorben“.

Diskrepanz. Am Montag­vormittag wies das Gesundheitsministerium noch 384 Covid-Verstorbene aus. Gestern waren es plötzlich „nur“ noch 332. Was wie ein seltsames Wunder wirken mag, ist eine Veränderung der Zählweise im Gesundheitsministerium, das die Toten nun auch in seinem Dashboard aufweist. Hinter jeder Zahl steht freilich ein Mensch, der nicht mehr ist, und andere Menschen, die trauern.

Das Gesundheitsministerium will jetzt nur noch Menschen ausweisen, die „an Covid“ gestorben seien. Nicht mehr jene, die „mit Covid“ von uns gegangen seien. Ein Drahtseilakt, der in Frankreich schiefging. Das Coronavirus setzt etwa Menschen mit Vorerkrankungen besonders zu. Heißt: Für ein angeschlagenes Herz könnte die Covid-Erkrankung zu viel sein, erklären Ärzte. Ohne die Krankheit könnte auch dieser also noch leben. Ist er nun mit oder an Covid verstorben?

Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat angegeben, dass künftig auch mehr Obduktionen dies prüfen sollen. Derzeit ist das nur minimal der Fall. Abrechnen kann man freilich Fälle, die durch Unfälle ums Leben gekommen sind und gleichzeitig positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das dürfte eher weniger Menschen betreffen.

Innenministerium bleibt bei bisheriger Rechnung

Nicht vergleichbar. Damit sind die bisherigen Angaben nur noch schwer vergleichbar. Das gilt auch für die Zahlen der Infizierten. Bislang wurden alle positiv Getesteten ausgewiesen. Jetzt nur noch jene mit aktiven Erkrankungen.

Das Innenministerium verlässt sich hingegen auf das Meldesystem der Landessanitätsdirektionen. Diese geben alle Todesfälle an, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Diskrepanz. Zwischen Kanzler Sebastian Kurz und Anschober dürfte es da ebenfalls unterschiedliche Zugänge geben: Kurz sehe das Glas „vorsichtshalber“ lieber halb leer, wenn es um die Pandemie gehe, „Anschober sieht es lieber halb voll“, so ein Insider.

Isabelle Daniel