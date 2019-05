Warum ÖVP Edtstadler in Duell mit Vilimsky schickt

EU-Wahl. Am Montag wird Noch-Staatssekretärin Karoline Edtstadler gemeinsam mit FPÖ-Innenminister Herbert Kickl die Details zum neuen Strafrechtspaket – härtere Strafen für Täter, Ausbau des Opferschutzes – präsentieren. Schon diese Woche sollen dann publikumswirksam die 50 neuen Maßnahmen in die Begutachtung gehen.

Härtere Strafen. Die Salzburgerin, die die Taskforce geleitet hatte, soll so als Mrs Law & Order positioniert werden, bevor Edtstadler dann am Mittwoch in die ORF-Debatte gegen die FPÖ geschickt werden soll.

Als Joker. Ursprünglich war die Ex-Richterin als Joker für die ORF-Duelle vergangenen Mittwoch gegen eine Oppositionspartei vorgesehen. ÖVP-Spitzenkandidat Othmar Karas hätte diese Woche die Duelle ab 20.15 Uhr alle allein bestreiten sollen. Am Freitag wurde dem ORF nun kommuniziert, dass doch Edtstadler gegen FPÖ-Kandidat Harald Vilimsky antreten soll.

Das Kalkül: Die türkise Staatssekretärin soll dem Blauen die Möglichkeit nehmen, als Mister Anti-Zuwanderung und mit Härte aufzutreten. In der FPÖ schießt man sich seit Wochen auf Karas ein, der seinerseits die Blauen stets kritisiert hat. Die letztgültige Entscheidung soll dem ORF allerdings erst am Montag übermittelt werden. Einzelne VP-Strategen würden doch lieber Karas im Duell sehen.