Wie stark müssen Frauen sein?

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Politik-Insiderin Isabelle Daniel.

Leier. Zum Internationalen Frauentag am Sonntag werden wieder alle betonen, dass es endlich „gleichen Lohn für die gleiche Arbeit“ geben müsse, dass man sich für „Gleichberechtigung einsetzen“ und Frauen „schützen“ müsse. Lauter Forderungen, die zwar berechtigt sind, die aber im Jahr 2020 längst selbstverständlich sein sollten.

In den vergangenen Jahren sind Frauen zwar zu Kanzlerinnen und zu Firmenchefs aufgestiegen. Wirkliche Gleichheit in den Köpfen ist aber immer noch nicht angekommen. In der deutschen Politik und manchen Medien wird gar gespöttelt, ob Deutschland – nach Angela Merkel – überhaupt „reif für einen Mann als Kanzler“ sei. Das sagt freilich mehr über die Herren aus, die solche Fragen überhaupt stellen, als über Merkel.

Gleich heißt gleich. Gleichberechtigung heißt übrigens nicht, dass man Frauen weniger kritisch behandeln dürfe. Nein, gleich heißt einfach gleich. Das heißt, dass man den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtung ebenso forcieren muss, wie man den Hass im Netz endlich effizienter bekämpfen muss. Denn ja, auch in der virtuellen Welt werden Frauen schärfer attackiert als Männer. Und, nein, das muss man nicht einfach aushalten. Frauen müssen nämlich nicht stärker sein als Männer.