Feindschaft als blauer Gruß

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel.

Haben sich Blaue wechselseitig angezeigt? Haben Freiheitliche Dos­siers übereinander erstellt? Wurden Blaue von Blauen eingeschüchtert? Das sind nur drei der vielen Vorwürfe, die derzeit in der blauen Welt im Raum stehen und sogar hartgesottene FPÖ-Kenner erschaudern lassen.

Hatte die FPÖ nicht stets „Ehre“ und „Kameraderie“ zur Schau getragen? Die FPÖ-Ereignisse der vergangenen zwei Jahre zeigen freilich vor allem ein politisches Sittenbild, das nur noch ­einen Schluss zulässt: Feindschaft ist der neue blaue Gruß.

Daran ist nicht nur, aber eben auch FPÖ-Chef Herbert Kickl schuld. Das Klima des wechselseitigen Misstrauens, bereits vor Knittelfeld – damals stand Herbert Kickl an der Seite von Jörg Haider – und der Abspaltung von Haiders BZÖ von der FPÖ – 2005 stand Kickl an der Seite von Strache –, erreicht derzeit neue Dimensionen.

Für diese Eskalation ist weder eine gewisse Zeitung, die wohl unsauber über das Drama um Hans-Jörg Jenewein berichtete, noch die ÖVP, die vielleicht zündelte, verantwortlich, sondern nur jene Blaue, die das Treiben seit Jahren verantworten, dulden oder ertragen. Herbert Kickl wiederum sollte sich in einem stillen Moment erinnern, was er – zu Recht – in ähnlichen ­Situationen über Haider und Heinz-Christian Strache gesagt hatte.