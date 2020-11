Der Corona-Massentest-Plan für Österreich

Im Laufe des Dezember sollen Millionen Antigen-Tests eingesetzt werden.

An diesem Wochenende sieht sich eine Delegation des Kanzleramts und des Gesundheitsministeriums in Südtirol die dortigen Massentests an – und am Montag werden die Landeshauptleute per Video-Konferenz eingebunden.Kanzler Sebastian Kurz ist wild entschlossen, seinen Test-Plan durchzuziehen, um Weihnachten zu retten und einen dritten Lockdown zu verhindern.