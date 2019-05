EU-Wahl 2019: Kurz färbt Österreich Türkis

Als Sonntagabend das Endergebnis die ersten Exit-Polls bestätigt, ist der Triumph perfekt. Noch-Kanzler Sebastian Kurz hat die ÖVP zu einem historischen Wahlsieg gepusht. Das beste Resultat bei einer EU-Wahl, fast 11 Prozent vor der zweitplatzierten SPÖ, dazu verblüffende Detailgewinne: Das Burgenland umgedreht und türkis eingefärbt, in der Steiermark und den westlichen Bundesländern zweistellige Zugewinne. Und erstmals bei den Arbeitern (!) die SPÖ überholt.

Nicht nur ein Abend zum Genießen für Triumphator Kurz, sondern auch zur Vorbereitung auf den nächsten Coup: Sonntagabend hat auch bereits der Wahlkampf für die Neuwahl im September begonnen.

Auf der anderen Seite kommt zum Kollateralschaden auch noch der Spott: Der ZiB 2-Auftritt von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nach der peinlichen Wahlschlappe erinnert an eine Werbung für eine Bestattungsfirma. In Dunkel gehüllte Gestalten in einem finsteren Raum, Rendi sich verzweifelt ans Mikro klammernd. Als sie dann zu lächeln versucht, die nächste Watsche: Armin Wolf blamiert sie mit der Frage: „Ich weiß jetzt nicht, warum Sie lachen. Möglicherweise hätten Sie heute einfach Ihren Rücktritt erklären sollen …“

Tatsächlich: Nach dem miserablen Ergebnis bei der EU-Wahl 2014, das noch Faymann zu verantworten hatte, gelang Rendi jetzt noch eine Steigerung nach unten.

Erleichterung hingegen bei der FPÖ. Die Vernichtung nach Ibiza kann verhindert werden. Aber: Die Verluste in Wien und in Hoffnungs-Ländern wie der Steiermark sind im Vergleich zu den letzten Regionalwahlen enorm.

Großer Jubel bei den Grünen: Nach dem Glawischnig-Pilz-Desaster liegen sie wieder auf dem ­Niveau von 2014. In Wien sogar sensationell.

So wählten die einzelnen Bundesländer

So wählte Österreich