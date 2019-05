Ihr Fahrplan zum EU-Wahltag auf oe24.TV

Der Wahltag startet auf oe24.TV bereits um 7 Uhr früh mit der Morning Show und einer Analyse der Ausgangslage für die Parteien. Reporter von oe24.TV begleiten die Spitzenkandidaten und Spitzenpolitiker zur Stimmabgabe. Um 11.30 Uhr treffen sich Polit-Experten zu einer ersten Talk-Runde.

Finale

Dann wird es richtig spannend. Lange vor dem ORF präsentiert oe24.TV-Chef Wolfgang Fellner die ersten Exit Polls um 15 Uhr. Stürzt die FPÖ nach dem Skandal-Video komplett ab? Gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Platz? Schaffen die Grünen ein Comeback? Die erste Hochrechnung der Exit Polls hat oe24.TV schon um 17 Uhr.

Um 18.30 Uhr treffen die EU-Spitzenkandidaten von Andreas Schieder bis Harald ­Vilimsky zu einer großen Talk-Runde zusammen und geben erste Statements zu den Trends ab.

Mit der Veröffentlichung des Wahlergebnis um 23 Uhr endet der lange EU-Wahltag auf oe24.TV.

Wahltag: Ergebnis kommt erst um 23 Uhr

Am Sonntag nehmen 10.120 Wahllokale die Stimmen der Bürger entgegen.

■ Wahlberechtigt. Am Sonntag finden in Österreich die Wahlen zum ­europäischen Parlament statt. 6,4 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung bei der EU-Wahl ist traditionell niedrig, 2014 betrug sie nur 45 %.

■ Wahllokale. 10.120 Wahllokale sind im ganzen Land geöffnet. In ­Euratsfeld und im Neuen Rathaus in Wiener Neustadt werden die Stimmen schon ab 6 Uhr früh entgegengenommen. In Wien kann man von 7 bis 17 Uhr wählen, in Innsbruck von 8 bis 17 Uhr. In Vorarlberg ist die Wahl schon um 13 Uhr wieder zu Ende, Bregenz schließt die Wahl­lokale um 12 Uhr.

■ Trends, Hochrechnung, Ergebnisse. Auf oe24.TV sehen Sie bereits ab 15 Uhr erste Exit Polls (siehe links). Das vorläufige Wahlergebnis ohne Briefwahlstimmen verkündet der neue Innenminister der Experten-Regierung Eckart Ratz erst um 23 Uhr. Grund: In Italien ­endet die Wahl erst um 23 Uhr, bis dahin dürfen ­keine Ergebnisse ver­öffentlicht werden.

Das Ergebnis mit Briefwahlstimmen gibt es erst kommenden Donnerstag.