Der auf einem Sofa in der Luxus-Finca lümmelnde und von Staatsaufträgen schwadronierende Ex-FPÖ-Chef HC Strache hat unfreiwillig die EU-Wahl in Österreich auf den Kopf gestellt. Die FPÖ will sich vor dem Absturz retten. Die ÖVP hofft auf einen Boost durch den Misstrauensantrag, der den Umfragekaiser Sebastian Kurz morgen, Montag, aus dem Kanzleramt kippen könnte.

ÖVP: Die Kanzlerpartei ist klar in der Favoritenrolle

Favorit. Der Wahlkampf lief für ÖVP-Spitzenkandidat Othmar Karas zwar nicht reibungslos (Diplomarbeit; EU-kritische Kanzleransagen, Konkurrentin Edtstadler). Trotzdem gelten die Türkisen heute als klare Favoriten. Bei 29 % lag die ÖVP in der letzen ÖSTERREICH-Umfrage, Politikberater Thomas Hofer sagt: „Es ist schon zu erwarten, dass die Kanzlerpartei besser liegt als in den Umfragen zuletzt.“ Und: Zwar betont Kanzler Kurz im großen oe24.TV-Talk, dass es sich um eine Europawahl handelt. Die Hoffnung, dass der Misstrauensantrag gegen den Kanzler auch bei den Türkisen für einen „Jetzt-erst-recht-­Effekt“ sorgt , liegt aber auf der Hand.

SPÖ: Bei Platz 3 muss Rendi-Wagner wohl gehen

Außenseiter. Die SPÖ lag in den Umfragen vor dem Skandal bei 27 %. Dass aus Ibiza ein roter Turbo wird, wäre freilich eine Überraschung. Am Viktor-Adler-Markt hörten am Samstag nur einige Fans den Angriffen von Spitzenkandidat Andreas Schieder und Parteichefin Rendi-Wagner auf Kurz & Co. zu. Ein zweiter Platz ist zwar wahrscheinlich, aber: Sollte es zum Absturz der SPÖ kommen bzw. eine Empörungswelle die Blauen tatsächlich vor die SPÖ auf Platz 2 tragen, „geht in der SPÖ sofort eine Obfrau-Debatte um Rendi los“, so Hofer.

FPÖ: "Jetzt erst recht" soll für Sensation sorgen

Krasser Außenseiter. Die FPÖ setzt auf Mobilisierung ihrer Kernklientel. Die „Erzählung“ von Norbert Hofer und Herbert Kickl: Strache und Gudenus seien reingelegt worden, um alle blauen Minister zu stürzen. Die Mobilisierung gelingt laut eigenen Angaben. Am Viktor-Adler-Markt waren am Freitag aber weniger Blaue als in den Jahren zuvor. Experte Thomas Hofer glaubt aber: „Eine Implosion wie 2002, wo die FPÖ zwei Drittel der Stimmen verlor, wird es wohl nicht geben.“ Im Gegenteil: Schafft die FPÖ die Sensation mit Platz 2? Bei den Blauen hoffte man auf Wunder.

Neos: Starke Gamon mit klarem Pro-EU-Kurs

Europa-Fans. Die gut wahlkämpfende Neos-Spitzenkandidatin Claudia Gamon war stets für Überraschungen gut. In den letzten Tagen fehlte aber etwas der Pep. Zuletzt lag sie mit den Grünen im Zweikampf.

Grüne: Kogler und Wiener wollen beide nach Brüssel

Überholspur? Werner Kogler als Spitzenkandidat und Sarah Wiener als Nummer 2 waren zuletzt im Aufwind. Experte Hofer hält es durchaus für möglich, dass die Grünen die Neos überholen können.

JETZT: Voggenhuber kam nur schwer in die Gänge

Schwer. Jetzt-Spitzenkanditat Johannes Voggenhuber hatte es schwer. Ein Mandat in Brüssel wäre eine Sensation.

Die letzte Umfrage