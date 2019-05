So läuft der EU-Wahltag

Dieser Wahltag startet früh und endet erst spät in der Nacht. Die ersten der 10.120 Wahllokale sperren in Euratsfeld und Wiener Neustadt (NÖ) bereits um 6 Uhr in der Früh auf. Wien beginnt um 7 Uhr – 6,4 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Schieder geht Rad fahren, Vilimsky bei der Familie

Den Vormittag nützen die Spitzenkandidaten für Zeit mit ihrer Familie. SPÖ-Mann Andreas Schieder geht eine Runde Rad fahren, „um runterzukommen“. Othmar Karas (ÖVP) besucht die Messe und freut sich auf ein Mittagessen mit der Familie.

ÖVP-Listenzweite Karoline Edtstadler gibt um 10 Uhr als Erste ihre Stimme in Salzburg ab. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wählt um 11.30 Uhr in einer Volksschule im 3. Bezirk. Zufällig im selben Wahllokal wie FPÖ-Kandidat Harald Vilimsky, der aber erst drei Stunden später wählt.

Am Nachmittag sammeln die Kandidaten in den Parteizentralen ihre Teams um sich. Ergebnisse gibt es da allerdings noch lange nicht. Die EU-Kommission hat verboten, Zahlen weiterzugeben, solange noch in einem EU-Staat gewählt wird. Und Italien lässt sich bis 23 Uhr Zeit, seine Wahllokale zu schließen.

Information gibt es trotzdem: Erste Exit-Polls liefert oe24.TV bereits ab 16.55 Uhr und damit vor dem ORF. Insgesamt bringt oe24.TV 17 Stunden Live-Berichterstattung am EU-Wahltag. Der ORF liefert seine Trendprognose um 17 Uhr. Diese basiert auf rund 5.000 Interviews, die bereits seit 21. Mai geführt wurden.

Erst nach 23 Uhr wird der neue Innenminister Eckart Ratz das Wahlergebnis verkünden. Dazu gibt es eine Hochrechnung inklusive der Briefwahlstimmen – eine heikle Sache: Gleich 686.000 Wahlkarten sind beantragt.

SPÖ feiert in Zelt, Neos in einem Szene-Lokal

Dann sind die Partys der Parteien allerdings schon längst im Gang. Die SPÖ feiert in ihrem Zelt beim Burg­theater. Die ÖVP trifft sich in der Parteizentrale. Der FPÖ-Wahlabend findet im Café Rathaus statt. Die Neos feiern in einem Szene-Lokal.