Umfrage: EU-Wahl wird zum Krimi

Neun Tage vor der Europawahl am 26. Mai zeichnet sich laut brandaktueller ÖSTERREICH-Umfrage zwar ein Wahlsieg der ÖVP ab. Fix ist das aber noch nicht, wie die neue ÖSTERREICH-Umfrage (Research Affairs, 1.000 Online­interviews vom 9.–15. Mai 2019, maximale Schwankungsbreite 3,2 %) zeigt: Es kommt darauf an, wer seine Wählergruppen an die Wahlurne bringt.

■ EU-Sonntagsfrage: Bei der Sonntagsfrage führt die ÖVP mit Spitzenkandidat Othmar Karas mit 29 % vor der SPÖ (Andreas Schieder), die bei 27 % liegt. Die FPÖ ist hier schon etwas abgeschlagen mit 23 % – diese Werte sind seit Wochen stabil. Das Rennen um Platz 4 könnte allerdings spannend werden: Die Neos verlieren einen Punkt und kommen nur noch auf 9 % – die Grünen mit Werner Kogler und Sarah Wiener legen zu und sind derzeit bei 8 %. Johannes Voggenhuber (Jetzt) bleibt chancenlos – da geht sich kein Mandat aus.

Wen würden Sie wählen?

VP führt klar bei jenen, die zögern, zur Wahl zu gehen

■ Wen wählen die Sicheren? Derzeit sagen 49 %, sie gehen sicher zur Wahl, 45 % haben schon „ganz sicher“ entschieden, welche Partei sie wählen werden. Aber: 32 % (20 plus 12) sind noch unentschlossen. Und hier wird es spannend: Denn bei den „ganz sicheren Wählern“ geht es denkbar knapp zu. Hier führt zwar auch die ÖVP – aber mit 28 % nur noch einen Zähler vor der SPÖ (27 %). Die FPÖ liegt mit 24 % besser als bei der Gesamthochrechnung. Der Clou: Die ÖVP ist bei jenen, die „wahrscheinlich“ zur Wahl gehen, mit 33 % klar vorn. Und bei denen, die „eher nicht“ hingehen, kommt die Partei von Sebastian Kurz überhaupt auf 43 %. Je mehr dieser noch zögerlichen Wähler Kurz zu den Urnen bringt, desto sicherer ist der ÖVP-Wahlsieg. Das erklärt, warum der Kanzler so massiv in den Wahlkampf einsteigt – und jetzt auch EU-kritische Töne hören lässt.

■ Mehrheit setzt auf ÖVP. Dabei ist die Stimmung für die ÖVP nicht schlecht: Gleich 59 % sagen, dass die ÖVP die Wahl gewinnen wird, für Demoskopen ein Indiz, auf welche Seite sich die Waagschale senken könnte. Und: 32 % sind der Ansicht, dass die ÖVP den besten Wahlkampf führt.

■ Thema Klimaschutz. Fragt man nach den wichtigen Themen, erlebt man übrigens eine Überraschung: Der Klimaschutz liegt auf Platz 1. Auf Platz 2: die Asyl- und Migrationspolitik.

Welche Partei führt den besten Wahlkampf?