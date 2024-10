× Ex-SPÖ-Kanzler Kern verkauft seine Prunk-Villa: Für 3,65 Mio. Euro

Nobel geht die Welt zugrunde. So schlimm ist es für Ex-Kanzler Christian Kern (SPÖ) nicht, er verkauft aber seine Luxus-Villa für schlappe 3,65 Mio. Euro.

Vor zwei Jahren, 2022, trennten sich Kern und seine Frau Eveline. Zusammen lebten sie in einer noblen Villa im 19. Wiener Gemeindebezirk, in einer Prunk-Villa, die jetzt für 3,65 Millionen Euro zum Verkauf angeboten wird.

So residierte der Ex-SPÖ-Chef

Wenn man die Villa des ehemaligen Vorsitzenden der Sozialdemokratie haben will, bekommt man für 3 650 000 Euro: 250 m2 Wohnfläche, 480 m2 Grundfläche und 2 Garagenplätze.

So edel ist das Anwesen des sozialdemokratischen Ex-Kanzlers: Alle Details



50 cm Ziegelbauweise, Steinwände, Steinsichtmauerwerk, Kalkputz

Fußbodenheizung mit Luftwärmepumpe, Wandheizung

GIRA-Bussystem

Elegante Eichenparkettböden weiß geölt

Natursteinböden

Rahmenstocktüren Altholz gebürstet und gekalkt, schmiedeeiserne Beschläge

Großer Kamin im Wohnraum

Sonnenschutzglas, 3-fach Isolierverglasung

Holz-Kastenfenster, raumhohe Aluminiumfenster

Dornbracht Armaturen und Naturstein in den Bädern

Designerküche mit Miele-Geräten und Speis

Raumhöhen: generell 2,90 und höher

Als "Besonderheiten" werden angepriesen:



Fantastische Architektur

bezugsfertiger Zustand & einmalige, stilgerechte Ausstattung

idyllische & uneinsichtige Privatsphäre

traumhafte Ruhelage & Einbindung in die naturbelassene Umgebung

Purer Luxus

Ausführlich wird das Objekt auf der Homepage einer Immobilienplattform so beschrieben: "Idyllische Privatsphäre! Das von außen dezent wirkende Winzerhaus überrascht im Innenraum mit doppelten Raumhöhen, Großzügigkeit und natürlich wirkendem Luxus: Naturstein, Altholz, raumhohe Verglasungen und architektonische Einbindung des Gartens und des angrenzenden Laubwaldes. Dieses einzigartige Haus wurde stilsicher kernsaniert und bietet den idealen Rahmen für gemütliches und repräsentatives Wohnen! Die Wohnräume sind äußerst großzügig und gehen in den hübschen Garten mit Pool über. Die Raumhöhen sind beeindruckend und die große, überdachte Gartenlounge ist etwas ganz Besonderes! Die Villa öffnet sich komplett nach Süden-Westen und schirmt sich nach Außen ab. So entsteht sofort ein Wohlgefühl von Geborgenheit und Privatsphäre." Da bleibt kein Wunsch offen - wenn man das notwendige Kleingeld hat.