FPÖ attackiert Nehammers neuen Job: „Völlig unqualifiziert"

FPÖ-Delegationsleiter Vilimsky kritisiert Ex-Kanzlers Ernennung zum EIB-Vizepräsidenten mit 31.536 Euro Monatsgehalt und fordert mehr Transparenz bei der 600-Milliarden-Bank.

Die FPÖ schießt scharf gegen Karl Nehammers Bestellung zum Vizepräsidenten der Europäischen Investitionsbank (EIB). Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im EU-Parlament, bezeichnet die Institution als „Versorgungsinstitution für abgehalfterte Altpolitiker" – und legt nach.

„Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die Europäische Investitionsbank zunehmend als Versorgungsinstitution für abgehalfterte Altpolitiker der Systemparteien dient – ganz unabhängig davon, ob diese über Fachkenntnisse im Finanzwesen verfügen oder nicht", attackiert Vilimsky am Dienstag den Altkanzler. Der ehemalige ÖVP-Obmann Nehammer sichere sich trotz „Rekordschulden-Kanzlerschaft" einen Top-Posten als EIB-Vizepräsident. Ein veröffentlichtes Dokument belege zudem „massive Interessenkonflikte und gravierende Transparenzdefizite" innerhalb der Bank.

Bilanzsumme von fast 600 Milliarden Euro

Die EIB verwaltet derzeit eine Bilanzsumme von fast 600 Milliarden Euro – Geld, für das letztlich die Mitgliedsstaaten haften. Vilimsky kritisiert: „Finanzielle Interessen und Vermögenswerte von Vorstandsmitgliedern werden nicht hinreichend offengelegt, vorgeschriebene Abkühlungsphasen bei einem Wechsel nach EIB-Projekten nicht konsequent eingehalten und externe Tätigkeiten weder ausreichend kontrolliert noch beschränkt." Die FPÖ fordert volle Transparenz und unabhängige Kontrolle.

Nehammer bringt wenig einschlägige Erfahrung mit. Mit einem Abschluss der Donau-Uni Krems in politischer Kommunikation verfügt der 52-Jährige über kaum Expertise im Finanz- und Bankenbereich. Dennoch wurde er von einem mehrköpfigen Gremium geprüft und von SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer nominiert. Aus EIB-Kreisen heißt es, man begrüße einen „so hochrangigen Politiker".

DEUTLICHER Gehaltssprung für Ex-Kanzler

Im neuen Job casht Nehammer künftig 31.536 Euro brutto monatlich – ein massiver Einkommenssprung. Zum Vergleich: Der österreichische Bundespräsident verdient „nur" 26.701 Euro, der Bundeskanzler sogar nur 23.840 Euro. Der Job beginnt im September und läuft sechs Jahre. Nehammer wird an wöchentlichen Sitzungen des EIB-Verwaltungsausschusses teilnehmen – allein im Vorjahr fanden 37 Direktoriumssitzungen statt. Sein Arbeitsplatz: die EIB-Zentrale in Luxemburg.

Die EIB investiert derzeit Rekordbeträge in europäische Rüstungsprojekte. Die EU-Hausbank verdreifachte ihr Budget für Verteidigungszulieferer auf drei Milliarden Euro und fördert unter anderem den Aufbau einer Militärbasis in Litauen für eine deutsche Bundeswehr-Brigade. Für 2024 erhöhte der EIB-Gouverneursrat die Fördergrenze auf 100 Milliarden Euro – ein absoluter Rekordwert.

Die FPÖ bleibt bei ihrer Kritik: Die EIB dürfe „nicht länger als Bühne für Postenschacher, Intransparenz und Selbstbedienung missbraucht werden", sondern müsse sich auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren: „die Unterstützung von Wirtschaft, Infrastruktur und Innovation".