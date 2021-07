FPÖ will Schulgipfel noch im Juli

Kickl: Klarheit über Schulbetrieb im Herbst nicht erst im August

Die FPÖ fordert von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) noch im Juli die Abhaltung eines Schulgipfels zur Präsentation eines Konzepts für den Schulbetrieb im Herbst. "Schüler, Eltern und Lehrer brauchen nämlich jetzt schon klare Pläne für das nächste Schuljahr und nicht erst im August", so FPÖ-Chef Herbert Kickl in einer Aussendung am Montag. Keine Rolle dabei spielen dürften "Impf-, Test- und Maskenzwang".

Unter anderem verlangt die FPÖ eine Teilung der Klassen in den Kernfächern unter Berücksichtigung des jeweiligen Schultyps für zwei Jahre. So sollen Bildungsrückstände aufgeholt werden. Außerdem will man in den ersten vier Wochen nach Schulbeginn an den Nachmittagen Blockveranstaltungen abhalten lassen - die nötigen Personalressourcen sollen auch durch außerschulische Bildungs- und Nachhilfeinstitute bzw. Lehramtsstudenten abgedeckt werden. Zur Sicherung des Präsenzunterrichts verlangen die Freiheitlichen außerdem Luftreiniger und Trennwände in den Klassen.