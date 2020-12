Geheimer Corona-Impfplan: Wien und Niederösterreich sind zuerst dran

Am Mittwoch wurden zwei Bundesländer über Impfstart bei ihnen informiert.

Dienstagabend hatten sie ein inoffizielles Aviso aus dem Gesundheitsministerium erhalten, dass die Impfungen in ihren Bundesländern – konkret Wien und Niederösterreich – starten würde.Am Mittwoch konkretisierte der Impfbeauftragte des Ministeriums, Clemens Auer, via Ö1, dass es sich um „10.000 Dosen" handeln würde und die „ersten Pflegeheime nach logistischen Gesichtspunkten ausgesucht" worden seien.Tatsächlich soll Wien 5.000 Pfizer-Impfdosen – also für 2.500 Menschen – und Niederösterreich 4.500 (für 2.250 Menschen) erhalten.