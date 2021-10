Ex-Kanzler Sebastian Kurz suchte juristischen Rat bei Anwalt Manfred Ainedter.

Wien. Ainedter ist erprobtes Schlachtross des Strafrechts und Langzeitadvokat von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Er vertrat Grasser im bisher größten und längsten Korrup­tionsprozess des Landes, bei dem es um Provisionen in Millionenhöhe rund um die Buwog-Wohnungen ging.

Das Monsterverfahren dauerte drei Jahre und endete am 4. Dezember 2020 mit einem nicht rechtskräftigen Schuldspruch für Grasser: acht Jahre Haft! Gegen das Urteil wurden Rechtsmittel angekündigt.

Beratung in Kanzlei in Wien-Leopoldstadt

Besuch. Offensichtlich sucht nun auch Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz juristischen Rat bei Ainedter. Vergangene Woche wurde der ÖVP-Chef dabei beobachtet, wie er die Kanzlei Ainedter & Ainedter Rechtsanwälte in der Taborstraße in Wien-Leopoldstadt verließ.

Wie ÖSTERREICH von Insidern erfuhr, wird Ainedter Kurz in Zukunft vertreten. Offiziell werde dies in den nächsten Tagen veröffentlicht werden, heißt es. Gegen Kurz wird wegen Falschaussage im U-Ausschuss sowie wegen Bestechlichkeit und Untreue in der Chat-Affäre ermittelt. Kurz bestreitet alle Vorwürfe vehement.

Auf ÖSTERREICH-Anfrage sagte Anwalt Ainedter: „Zu Klienten unserer Kanzlei kann ich prinzipiell keine Auskunft geben.“ Ausdrücklich dementiert hat er aber nicht, dass er Kurz in einem möglichen Verfahren vertreten wird. Aus dem Umfeld des Ex-Kanzlers gibt es ebenfalls keine Auskunft: „Wir wissen es nicht“, hieß es.