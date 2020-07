Grüner fordert 'Enteignung von Superreichen'

Die Carinthia VII ist 97 Meter lang, 16 Meter breit und rund 100 Millionen Euro teuer.

Die Milliardärin Heidi Horten sorgte vor der Sommerpause für Wirbel. Die 80-Jährige ist im Rahmen des Ibiza-U-Ausschusses zum Thema Parteispenden geladen, will aber partout nicht erscheinen. Aufgrund ihres Alters und ihres gesundheitlichen Zustands empfehlen ihr die Ärzte, nicht vor dem U-Ausschuss zu erscheinen. Außerdem sei sie derzeit nicht in der Lage, ihre vielen Aufgaben gleichzeitig zu erledigen, nimmt Horten in einem Brief Stellung.

Unterdessen sorgt allerdings Heidi Hortens Privatleben für Aufregung. Wie oe24 berichtet hat, wurde Horten jedoch immer wieder gesund und munter in diversen Luxuslokalen gesichtet. Nun machen Fotos von ihrer Luxus-Yacht in Venedig die Runden.

Die Carinthia VII ist 97 Meter lang, 16 Meter breit und rund 100 Millionen Euro teuer. Hortens Luxus-Yacht belegt Platz 40 der Liste der längsten Motoryachten der Welt. Die Carinthia VII fährt unter der Flagge Maltas – ihr Heimathafen ist Valletta. Seit Jahren liegt die Carinthia VII aber an ihrem neuen Liegeplatz in Venedig.