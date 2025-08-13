Heftiger Schlagabtausch im ORF: „Bitte um Verständnis, Herr Wolf"

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) äußert sich in der ZIB2 über Abschiebungen - insbesondere jene nach Syrien wurden jetzt vom EGMR vorübergehend gestoppt. Karner betonte jedoch zuletzt "weiter diesen Weg zu gehen".

Die Abschiebungen aus Österreich haben sich laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im ersten Halbjahr 2025 auf dem Niveau des Vorjahres "eingependelt" - nun stellter sich in einem Interview seiner umstrittenen Abschiebepolitik.

Hälfte der Abgeschobenen sind Straftäter.

Konkret seien 6.554 Personen ausgereist, knapp die Hälfte davon freiwillig. "35 Personen müssen Österreich täglich verlassen", sagte Karner am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien und ortete eine "sehr gute und ordentliche Bilanz". Auch der Kampf gegen Schlepper sei ein "entscheidender Punkt". Bei rund der Hälfte der Abgeschobenen handle es sich um Straftäter.

Trotz Kritik will er weiter abschieben

In Bezug auf Syrien sprach sich Karner erneut für freiwillige Ausreisen aus. Die Rückkehrberatung sei "erst schleppend" gelaufen, dann immer besser. Rund 500 Personen hätten das Angebot bereits angenommen, mit einem Höchstwert im Juli. "Auch zwangsweise" will Karner Menschen nach Syrien zurückbringen, wenn es negative Asylentscheidungen gebe. Trotz Kritik werde er sich weiterhin dafür einsetzen. Am Dienstag hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) eine geplante Abschiebung nach Syrien vorübergehend gestoppt. Karner betonte, "weiter diesen Weg zu gehen".

Verschwundener Syrer nach Abschiebung

Vergangene Woche forderte ein Kontrollorgan der UNO Österreich auf, sich über das Wohlbefinden eines abgeschobenen Syrers in seine Heimat zu erkundigen, nachdem dieser spurlos verschwunden war. Diese Forderung bezeichnete Karner vor einigen Tagen als „weltfremd“ und „abgehoben“. Auf die abermalige Nachfrage Wolfs, ob man jetzt nach dem Mann suche und der UN-Forderung nachgehe, rechtfertigte der Innenminister:

„Bitte um Verständnis, Herr Wolf, das ist nicht unsere Aufgabe.“

Heftiges Wortgefecht

Zudem stoppte der EGMR die zweite Abschiebung eines Straftäters, die am Dienstag geplant war. „Ausgesetzt“ – unterbrach Karner und korrigierte Armin Wolf – das sei „ein Unterschied“. Und pochte weiter auf künftige Abschiebungen nach Syrien, trotz der internationalen Kritik. „Es ist eine Einzelfallprüfung“, so Karner dazu.

Österreich ist das erste Land in der EU, das diese Abschiebepolitik nach Syrien durchführt – Karner erklärte, dass auch dies trotz heftiger Kritik notwendig sei. Gelungen sei dies dem Innenministerium, weil man mit den syrischen Behörden in direktem Kontakt stehe. Und weiter: „In der Berichterstattung versagt die EU mit Abschiebungen – Wir machen jetzt Nägeln mit Köpfen.“

"Kritik von links und von rechts bestätigt nur das Vorgehen"

Die Kritik „von links und von rechts“ bestätige das harte Vorgehen der Abschiebungen, fuhr er fort. Man werde auch in Bezug auf Afghanistan-Abschiebungen Gespräche mit Vertretern vor Ort führen, um künftig auch dort hin abschieben zu können – damit ließ der Innenminister eine weitere umstrittene politische Bombe hochgehen.

Wolf hackte auch hier mehrmals ein: Werden Sie den Taliban-Innenminister treffen? Karner: Man werde noch sehen, jetzt stünden zunächst „Beamten-Gespräche“ bevor – konkreter wurde er dabei nicht. Gespräche mit Afghanistan für mögliche Abschiebungen würden bedeuten, dass man das Taliban-Regime anerkennen würde.



Noch immer kein neues Waffengesetz

Vor allem seit dem Amoklauf in Graz vor einigen Wochen steht ein neues, strengeres Waffengesetz noch aus. Selbst der Gesetzesentwurf sei noch nicht da, so Wolf. Die Leitlinien für die Verschärfung des Waffengesetzes seien aber bereits festgelegt worden, so Karner - und rechtfertigte das Tempo der Regierung mit dem parlamentarischen Vorgehen – worauf Wolf sagte: „Ich bin ein erfahrener Innenpolitik-Journalist.“ Das Gesetz werde man so rasch wie möglich „in Begutachtung schicken“, erklärte sich Karner und verwies darauf, dass das Waffengesetz ein komplexer Bereich sei.