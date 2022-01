Heute wieder Demo-Chaos in Wien

Heute rufen die Impfgegner erneut zur „Megademo“ in der Hauptstadt.

Wien. Auch diesen Samstag erwartet Wien Anti-Corona-Proteste. Laut LPD Wien sind mehrere Kundgebungen angezeigt Seit Tagen wird auf Telegram für die „Megademo“ am Heldenplatz mobilisiert. Ab 15 Uhr wollen die Impfgegner dann wie letzten Samstag auf dem Ring marschieren, ein massives Verkehrschaos in der Innenstadt ist zu erwarten.

Massen. Erwartet werden laut Wiener Polizei abermals mehrere Tausend Teilnehmer. Dafür fährt die Exekutive ihr bereits gewohntes Großaufgebot auf: Über 1.000 Polizisten werden uniformiert und zivil im Einsatz sein.

FPÖ. Im Gegensatz zu letztem Samstag, als sich selbst die FPÖ – zumindest offiziell – nicht an den Protesten in Wien beteiligte, sind die Blauen morgen ganz vorne dabei: FPÖ-Chef Herbert Kickl soll als „Stargast“ eine Rede halten, wie sein Sprecher ÖSTERREICH bestätigte. ­Neben einem eigenen blauen Demo-Plakat rief Kickl am Freitag auch per Videobotschaft zur Teilnahme auf.

Appell. Innenminister Gerhard Karner appel­lierte daraufhin, nicht an den Demos teilzunehmen. Es entspreche nicht der „demokratischen Tradition“, Diskussionen bewusst aus dem Parlament auf die Straße zu verlegen und die Polizei zu gefährden.