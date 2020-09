Hier gilt ab Mitternacht österreichweit die Masken-Pflicht

Neue Verschärfungen: flächendeckende Maskenpflicht und Verschärfung bei Events.

In der Nacht auf Montag treten neue Corona-Regeln in Österreich in Kraft. Gesundheitsminister Anschober erwartet sich davon eine Verstärkung des Risikobewusstseins der Bevölkerung. Konkret kommt die Maskenpflicht zurück – in fast allen öffentlich zugänglichen Innenräumen. Bisher galt sie nur in Supermärkten, Apotheken, Banken, Tankstellen und Öffis.

Was ab heute noch gilt: