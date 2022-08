Hofburg: Kandidaten rennen um Unterschriften

Der Hofburg-Wahlkampf geht heute in die heiße Phase.

Wien. Ab heute kommt der Präsidentschaftswahlkampf richtig in Schwung, denn ab heute können die Kandidaten die 6.000 nötigen Unterstützungserklärungen sammeln. Um bei der Wahl antreten zu können, muss jeder Kandidat bis 2. September mindestens 6.000 solcher Erklärungen vorlegen.

Unterstützungserklärung. Jeder, der am „Stichtag“, dem 9. August, stimm­berechtigt ist, kann für ­jeweils nur einen Öster­reicher (älter als 35 Jahre) eine Unterstützungserklärung abgeben. Damit diese Unterschrift gültig ist, müssen Unterstützungswillige persönlich aufs ­Gemeindeamt bzw. zum Magistrat gehen. Per Video bittet Bundespräsident Alexander Van der Bellen: „Damit ich überhaupt zur Wahl antreten kann, brauche ich, so wie jeder andere Kandidat, 6.000 Unterstützungserklärungen. Das heißt: Aufs Gemeindeamt gehen und ein Dokument unterzeichnen.“ Van der Bellen will für mehr Unterstützung durch die Bundesländer fahren.

Rosenkranz mit großer Pressekonferenz heute

FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz hat seine Pressekonferenz gestern abgesagt (das Drama um Hans-Jörg Jenewein war noch zu präsent), heute tritt er aber in Wien auf, spricht zum Thema „Mein Weg zur Bundespräsidentschaft“.

Chancen, die 6.000 zu überspringen, haben wohl auch weitere Kandidaten. MFG-Chef Michael Brunner kann auf ein bestehendes Netzwerk zugreifen. Bierpartei-Gründer und Turbobier-Sänger Dominik Wlazny alias Marco Pogo und Ex-BZÖ-Boss Gerald Grosz haben beide zahlreiche Follower in den sozialen Medien – müssen diese allerdings auch dazu bringen, aufs Gemeindeamt zu gehen.