Klima-Wirbel: VdB flog mit Black Hawk zur Airpower

Insgesamt 275.000 Besucher kamen an zwei Tagen zu der Heer-Flugshow.

Zeltweg. Bei der Airpower im Fliegerhorst Hinterstoisser stellt das Bundesheer alljährlich seine Flugzeuge in Aktion zur Schau. Das zieht die Massen - heuer rund 275.000 - an den zwei Tagen an.

VdB-Flug. Standesgemäß - aber außerhalb der regulären Flugschau - kam auch der Oberbefehlshaber des Bundesheeres - Bundespräsident Alexander Van der Bellen - mit einem speziellen Flugtaxi zur Show:

Blackhawk. Das Staatsoberhaupt wurde mit dem Blackhawk-Hubschrauber zur Airpower geflogen, als er die Show am Samstag besuchte.