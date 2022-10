Nach BP-Wahl: So sieht Marco Pogos Bilanz aus

Dominik Wlazny alias Marco Pogo schaffte es bei der Bundespräsidentenwahl am Sonntag auf den dritten Platz. In einem neuen Video lässt er die Wahl Revue passieren.

Es war ein großer Erfolg, den Dominik Wlazny am Sonntag bei der Bundespräsidentenwahl einfahren konnte. Hinter den etablierten Kandidaten Alexander van der Bellen und Walter Rosenkranz belegte der Gründer der Bierpartei mit 8,3% den dritten Platz und ließ damit Tassilo Wallentin knapp aber doch hinter sich.

In einem Video lässt er nun seinen Wahlkampf Revue passieren. "Es gibt drei gute Nachrichten. Ich bin Dritter geworden. In Wien sogar Zweiter und ich bin unter den 30-Jährigen so gut dabei gewesen, dass es eine Stichwahl zwischen mir und VdB gegeben hätte". Wlazny bedankt sich zudem für 337.010 Stimmen, die er bei der Wahl erhalten habe.

Absage an rechte Kandidaten

In weiterer Folge resümiert Wlazny über den Wahltag und bedankt sich für die zahlreichen Gäste, die bei seiner Wahlparty zugegen waren. "Zuvor musste ich aber noch ins Medienzentrum für Inneres". Es wird ein Clip eingespielt, in dem Wlazny ein gemeinsames Musikprojekt mit den rechten Kandidaten Walter Rosenkranz und Gerals Grosz ausschließt. Auch dem Wahlsieger Alexander van der Bellen gratulierte Wlazny.

Auf seiner Wahlparty signierte Wlazny dann noch die übrig gebliebenen Wahlplakate, welche im Anschluss bei einer Tombola verlost wurden. Mithilfe der Tombola nahm die Bierpartei und Wlazny mehr als 2.000 Euro ein, welche dann für Kinder in Not gespendet wurden.

Wie geht es weiter?

Einen genauen Plan für die Zukunft habe Pogo noch nicht, Bezirksrat in Simmering werde aber bleiben. "Viele Leute wollen jetzt einmal etwas von mir wissen", so Wlazny. Ob er mit der Bierpartei bei der nächsten Nationalratswahl antreten werde, wisse er noch nicht. Ausschließen könne es Wlazny aber auch nicht.