Ibiza-Anwalt wollte Strache-Haarprobe an ÖVP verkaufen

Geheime Dokumente belasten Andreas Holzer, den Chef der SOKO-Ibiza schwer.

Wien. Laut Berichten des Online-Magazins "zackzack" soll sich der Anwalt des Ibiza-Anwalts am 21. Juli 2020 an die Wiener Staatsanwaltschaft gewendet haben. In einer "ergänzenden Beschuldigtenäußerung" beschreibt er dabei die "Aktion Koks", die gegen Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache durchgeführt wurde. Straches ehemaliger Leibwächter soll dem Ibiza-Anwalt demnach ein Haarbüschel seines früheren Chefs besorgt haben, mit welchem ein möglicher Kokain- bzw. Drogenkonsum belegbar gewesen sein hätte können.

Die Haarprobe soll jedoch entsorgt worden sein. In dem Schreiben, das "zackzack" vorliegt, ist jedoch davon die Rede, dass der Ibiza-Anwalt Reste des Haarbüschels in einer Lade, in der er die Probe ursprünglich verwahrt hatte, gefunden hätte. Die einzelnen Haare wurden "in einem versiegelten Behältnis der StA Wien mit eingeschriebener Sendung vorgelegt", heißt es in der "ergänzenden Beschuldigtenäußerung".

Haarprobe an ÖVP verkaufen

Der Ibiza-Anwalt wollte Straches Haarprobe schließlich an die ÖVP verkaufen. Am 11. September 2014 kommen der Wiener ÖVP-Funktionär und heutigen Verfassungsrichter Werner Suppan und Daniel Kapp in die Kanzlei von Rechtsanwalt Mirfakhrai. Sie sind bereit, 40.000 bis 70.000 Euro in Beweise gegen Strache zu investieren. In Folge sei auch ÖVP-Lobbyist Daniel Kapp in die Aktion eingestiegen sein.

Ex-ÖVP Generalsekretär Fitz Kaltenegger bietet in weiterer Folge seine Hilfe an, die Strafjustiz soll jetzt eingeschaltet werden. Kaltenegger soll dafür sorgen, dass ein politisch verlässlicher Mann die Ermittlungen leitet. Er meldet sich bei Andreas Holzer, den Leiter des Büros für Allgemeine und Organisierte Kriminalität im Bundeskriminalamt.

Am 27. März 2015 treffen sich Mirfakhrai, Holzer und dessen Mitarbeiter Dieter Csefan schließlich im Bundeskriminalamt. Holzer überrascht den Anwalt mit der Feststellung, Straches Drogenkonsum sei im Bundeskriminalamt längst bekannt.

Dann ändert sich aber alles. Herbert Kickl hat Strache klar gemacht, dass man mit Oliver R. „nicht sorglos umgehen dürfe“. Mirfakhrai teil Holzer mit, dass „die Sache“ nicht weiter verfolgt werde.

Hier geht es zu zackzack.at